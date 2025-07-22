Сборная России по вольной борьбе победила команду США в матчевой встрече

Сборная России по вольной борьбе одержала победу над командой из США в матчевой встрече со счетом 6:4. Турнир прошел в Будапеште.

Спортсмены боролись в десяти весовых категориях. В первых пяти — до 57 килограммов, до 61, до 65, до 70 и до 74 килограммов — одержали победу отечественные борцы Муса Мехтиханов, Муслим Мехтиханов, Абасгаджи Магомедов, Сайын Казыры и Магома Дибиргаджиев.

Однако американцам в весовых категориях до 79, до 86, да 92 и до 97 килограммов улыбнулась удача. Но финальный решающий бой в категории до 125 килограммов завершился победой российского спортсмена Зелимхана Хизриева.

Впервые такие матчевые встречи сборных России и США были организованы в 2017 году. Соревнования прошли под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL).

Перед началом встречи прозвучали гимны РФ и Соединенных Штатов. Наши спортсмены смогли выступить под флагом своей страны.

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