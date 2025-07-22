Всех румяней и белее: какие внешние факторы могут испортить кожу лица летом

Опасность для нашей природной «брони» скрывается и в помещении, и на улице.

Кондиционер вызывает шелушение и обезвоживание кожи лица. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог Александра Камышникова. По словам эксперта, из-за того, что кондиционеры снижают процент содержания влаги в воздухе, кожа лица может начать обезвоживаться и шелушиться.

Кроме того, перепад температур, который возникает благодаря раскаленному воздуху на улице и холодному в помещении, создает стресс для кожного барьера. Он становится слабее, более уязвимым перед УФ-излучением и снижается способность удерживать влагу, уточнила косметолог.

Пытаясь компенсировать недостаток жидкости, кожа может начать усилено вырабатывать себум, который закупоривает поры.

Городской смог тоже негативно сказывается на нашем покрове, добавила специалист. Мельчайшие частицы пыли способны работать как маленькие линзы, фокусировать и усиливать эффект УФ-излучения. К тому же они проникают глубоко в поры, занося туда тяжелые металлы и токсичные соединения. В результате их воздействия могут появиться хронические микровоспаления и гиперпигментация.

Защититься от этого поможет регулярное использование антиоксидантов, уверена Камышникова.

«Среди самых эффективных — витамин С, он осветляет тон кожи и стимулирует выработку коллагена. Еще сюда можно отнести витамин Е, который увлажняет и укрепляет защитный барьер, и ниацинамид (B3), снимающий воспаления и уменьшающий последствия УФ-излучения. Есть также ресвератрол и феруловая кислота, которые усиливают защиту от вредного воздействия городских загрязнений», — уточнила косметолог.

Также бороться с негативным внешним воздействием на кожу помогут геалуровновая кислота, детокс-сыворотки и SPF-защиты, добавила эксперт.

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