Сильный пожар вспыхнул ночью на улице Мытной в Москве

Девять человек пострадали, есть один погибший.

Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже дома по улице Мытной. Пламя быстро распространилось по зданию. Спасаясь от огня, жильцы бросились на балкон и оказались в ловушке. Некоторые из них пытались перебраться на крышу или в окна соседних квартир.

«Я спать ложился, люди кричать начали. Смотрю потом, ноги с четвертого этажа на мое окно начали вставать. Двое прыгнули, двое на форточку мою встали. Я окно открыл и затащил их к себе», — рассказал очевидец Александр.

«Когда люди начали падать, пока начали заниматься пожарные, соединять шланги, эти люди лежат. Я вижу, что уже дым пошел, огонь. Знаю, что стекла начнут трескаться, будет все рушиться — перережет людей», — добавил очевидец Анатолий.

Три человека, которые выпрыгнули с балкона, получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Всего пострадали девять жильцов, им оказывают помощь. Когда пожарные смогли пробиться внутрь квартиры, они обнаружили одного погибшего. Последние подробности знает корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

«Мы сейчас находимся на четвертом этаже в соседнем доме. Здесь отчетливо виден масштаб пожара. Квартира выгорела дотла. От окон ничего не осталось. На месте продолжают работать спасатели, жителей эвакуировали», — рассказывает корреспондент.

Всего выгорело около 100 квадратных метров. После того, как свою работу закончат спасатели, эксперты приступят к выяснению причин возгорания.

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