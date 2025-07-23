Взломано Национальное управление ядерной безопасности США

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Департамент пострадал минимально благодаря мощным системам защиты.

Bloomberg: взломано Национальное управление ядерной безопасности США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Национальное управление по ядерной безопасности США подверглось кибератаке, вызванной взломом платформы Microsoft SharePoint. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отметили, что данное американское ведомство, ответственное за обслуживание и разработку национального ядерного арсенала, оказалось среди пострадавших в результате кибератаки, связанной с уязвимостью в программном обеспечении для управления документами Microsoft SharePoint.

По информации агентства, точные данные о том, какие секретные сведения могли быть скомпрометированы, отсутствуют. Согласно Bloomberg, ущерб для ведомства оказался минимальным благодаря активному использованию облачных сервисов Microsoft M365 и высоким стандартам киберзащиты.

Ранее, 20 июля, хакеры воспользовались уязвимостью в SharePoint для проведения атак на различные американские государственные учреждения, университеты и коммерческие компании. Специалисты зафиксировали десятки организаций, подвергшихся взлому, охватывающих как государственный, так и частный секторы. Кроме того, исследование нидерландской компании Eye Security показало, что при получении доступа к серверам, обслуживающим Outlook и Teams, злоумышленники могут похищать конфиденциальные данные и пользовательские пароли.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США неизвестный выдавал себя за главу аппарата Белого дома.

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