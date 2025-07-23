«Не каждый доллар потратили»: Трамп заподозрил Украину в хищении американских денег

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Fox News: Трамп заподозрил Украину в хищении американских денег

«Не каждый доллар потратили»: Трамп заподозрил Украину в хищении американских денег

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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По словам американского лидера, его администрация «захочет когда-нибудь выяснить» все подробности о финансовой поддержке Незалежной при Байдене.

Соединенные штаты при администрации Джо Байдена передали Незалежной огромные средства на закупку оружия, однако Украина вряд ли потратила все эти деньги по назначению, заявил америанский лидер Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме, передает телеканал Fox News.

«Байден дал денежные средства или [военную] технику на 350 миллиардов долларов. Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — заявил президент США.

По словам американского лидера, его администрация «захочет когда-нибудь выяснить» все подробности о финансовой и военной поддержке Незалежной при Байдене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп стал делать более резкие высказывания в адрес России из-за своей жены Мелании. Об этом изданию The Hill рассказал член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон.

По словам конгрессмена, именно Мелания ежедневно передает главе государства сведения по украинскому конфликту. Эти разговоры и привели к тому, что Трамп сменил манеру общения с РФ и стал более резко высказываться в отношении России.

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