«Ей спасибо»: Дональд Трамп изменил манеру общения с Россией из-за жены

Мелания ежедневно поставляет информацию по украинскому конфликту мужу.

Президент США Дональд Трамп стал делать более резкие высказывания в адрес России из-за своей жены Мелании. Об этом изданию The Hill рассказал член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон.

По словам конгрессмена, именно Мелания ежедневно передает главе государства сведения по украинскому конфликту. Эти разговоры и привели к тому, что Трамп сменил манеру общения с РФ и стал более резко высказываться в отношении России.

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — заявил Бэкон.

По словам самого президента США, его жена занимает нейтральную позицию в этом вопросе и не оказывает на главу Штатов какого-либо давления. При этом Мелания стремится к миру и сохранению людских жизней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае.

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