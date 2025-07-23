Президент России Владимир Путин подписал закон о перечне стратегически значимых лекарств. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Документ был утвержден во время совещания лидера страны с членами правительства.

К стратегически значимым препаратам относят те, что являются приоритетными для потребностей здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России.

На реестр лекарственных средств будет распространяться особая процедура закупки — иностранные производители не смогут обеспечивать препаратами при наличии российских аналогов. Инициатива должна положительно повлиять на фармацевтическую промышленность.

Основная тема, которая была вынесена на обсуждение заседания, — развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Кроме того, глава Минпромторга Антон Алиханов доложил российскому лидеру об итогах выставки «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге.

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