Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Причина — ухудшение обстановки в населенном пункте.

Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава временно оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики (ДНР) Вадим Филашкин обратился к жителям Краматорска в эфире украинского телемарафона с призывом покинуть населенный пункт в связи с ухудшением ситуации в регионе.

«В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч человек. Выезжайте, <…> потому что в области обстановка с каждым днем становится все сложнее», — сказал он.

Филашкин отметил, что ранее проводилась эвакуация граждан из других районов, включая Авдеевку, где вывозили детей и пожилых, однако некоторые жители отказались уезжать. Кроме того, с 16 июля на трассе Краматорск — Доброполье введен запрет на передвижение гражданских автомобилей и пешеходов.

Власти подчеркивают, что выезд из города необходим для обеспечения безопасности мирного населения. Ранее представители киевской администрации сообщали о введении продолжительного комендантского часа в первых числах мая.

Краматорск, находящийся в северной части ДНР, считается одним из самых крупных населенных пунктов региона. Город временно контролируется украинскими вооруженными силами. По данным на 2022 год, численность его населения составляла около 147 тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

20:48
В Стамбуле начались переговоры России и Украины
20:42
Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди
20:31
Путин снизил размер госпошлины при дарении недвижимости родственникам
20:21
Минцифры выявило 56 владельцев более миллиона сим-карт
20:15
Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле
20:13
Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп