Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди

Супруги требуют привлечь к ответственности автора YouTube-сериала, собравшего миллионы просмотров.
Фото: Reuters/ED JONES
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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Поводом стали видео на ее YouTube-канале, где утверждается, что первая леди якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает Financial Times.
«Поскольку госпожа Оуэнс систематически повторяла эти ложные сведения в ответ на каждый из запросов наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд является единственным оставшимся выходом», — сказано в материале издания.
Юридическое разбирательство началось после выхода восьмисерийного документального проекта под названием «Становление Брижит», который привлек более 2,3 миллионов зрителей. В иске Макрон отверг обвинения и подробно описал историю личных отношений с будущей супругой, подчеркивая недостоверность претензий.
Как уточняет издание, добиться удовлетворения требований в американском суде будет непросто. По законам США, в делах о клевете против публичных лиц необходимо доказать наличие злого умысла со стороны автора.
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