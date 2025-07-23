Макрон подал в суд на журналистку из США из-за слухов о поле первой леди

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Супруги требуют привлечь к ответственности автора YouTube-сериала, собравшего миллионы просмотров.

Макро подал иск против ведущей из США из-за слухов о поле его супруги

Фото: Reuters/ED JONES

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Поводом стали видео на ее YouTube-канале, где утверждается, что первая леди якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает Financial Times.

«Поскольку госпожа Оуэнс систематически повторяла эти ложные сведения в ответ на каждый из запросов наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд является единственным оставшимся выходом», — сказано в материале издания.

Юридическое разбирательство началось после выхода восьмисерийного документального проекта под названием «Становление Брижит», который привлек более 2,3 миллионов зрителей. В иске Макрон отверг обвинения и подробно описал историю личных отношений с будущей супругой, подчеркивая недостоверность претензий.

Как уточняет издание, добиться удовлетворения требований в американском суде будет непросто. По законам США, в делах о клевете против публичных лиц необходимо доказать наличие злого умысла со стороны автора.

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