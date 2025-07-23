Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в июле

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Темпы роста потребительских цен в России снизились на фоне дефляции и сезонного удешевления овощей.

Минэкономразвития зафиксировало снижения инфляции в России до 9,17%

Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

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В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» за период с 15 по 21 июля отмечается замедление недельной инфляции до 0,02%. Это произошло за счет дефляции, которая составила 0,27% после 0,17% неделей ранее.

«Стоимость непродовольственных товаров за неделю с 15 по 21 июля замедлила рост — до 0,08% (0,11% неделей ранее). Цена на услуги выросли на 0,08% (0,19% с 8 по 14 июля)», — цитирует документ РИА Новости.

Цены на продовольственные товары в целом не изменились, при этом плодоовощная продукция подешевела на 3,5%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,08% по сравнению с 0,11% на предыдущей неделе.

Снизилась стоимость ряда овощей: картофель подешевел на 7,4%, капуста — на 8,3%, морковь — на 4,7%, лук — на 3,1%, огурцы — на 6,8%, а томаты — на 2,3%.

Цена наблюдаемых услуг выросла на 0,08%, что ниже показателя семидневки до этого (0,19%). В Минэкономразвития подчеркивают, что инфляционное давление остается ограниченным, а текущие изменения обусловлены сезонными факторами и стабилизацией спроса.

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