Умеров: Украина настаивает на организации встречи на уровне лидеров

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 281 0

Приветствуется участие Трампа и Эрдогана.

Заявления Умерова

Фото: Reuters/Murad Sezer

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Завершился третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Приоритет украинской стороны — организация встречи на уровне лидеров. Особенно приветствуется участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров.

«Реальное прекращение огня и окончание всех ударов по гражданской инфраструктуре — это будут решающие первые шаги к долгосрочному миру», — сказал он.

Умеров добавил, что Киев предложил Москве организовать встречу лидеров до конца августа.

Украинская сторона продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня. Представители Киева уверены, что этот шаг — обязательное условие для эффективной дипломатии.

«Мы готовы к прекращению огня уже сейчас и к началу содержательных мирных переговоров», — заявил министр обороны Украины.

Под «прекращением огня» Украина понимает полный отказ от ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Говоря об обмене военнопленными, Умеров подчеркнул, что Киев ожидает освобождения гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что все гуманитарные договоренности между РФ и Украиной выполнены.

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