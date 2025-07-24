Третий раунд переговоров: Россия предложила Украине создать рабочие группы по ключевым направлениям

Место встречи было выбрано уже привычное, это дворец Чираган. И даже путь до него каждая делегация преодолела тот же. Наши сразу из Москвы прилетели в Стамбул и поехали во дворец. Украинцы завернули сначала в Анкару, на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Есть еще одна деталь, на которую можно обратить внимание. Из самолета российская делегация выходила в одежде, специально подобранной для путешествия. Джинсы, рубашки, помощник президента Российской Федерации, глава российской делегации Владимир Мединский, например, в сером поло Putin Team. Но в зале переговоров все уже в деловых костюмах. Как ни странно, но большинство украинцев тоже.

О третьем раунде прямых встреч Москвы и Киева обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Глава российской делегации Владимир Мединский сначала подходит к прессе вплотную, но журналистов слишком много — внимание повышенное. Глава делегации уже с трибуны озвучивает главное: Россия сделала Украине конкретное предложение.

«Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе с соответствующими специалистами военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил Мединский.

Продолжен диалог по гуманитарной линии. В планах — обмен пленными по формуле «1200 на 1200». Россия вновь предложила короткие перемирия на линии фронта для сбора тел погибших.

«Мы предложили Украине передать еще три тысячи тел погибших украинских военнослужащих. Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы», — добавил Мединский.

Наша страна напомнила и о мирных жителях Курской области, захваченных ВСУ. Украина продолжает удерживать около 30 человек.

«А если их взяли в заложники, как взял ХАМАС в свое время, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом. Готовы будем поменять на военных», — заявил Мединский.

Отдельный пункт — возвращение детей, спасенных российской армией, в их семьи. Киев пытался в очередной раз развернуть пиар-кампанию. Сначала там заявляли о тысячах якобы «похищенных» детей, потом поумерили аппетиты — на прошлом раунде переговоров передали список из 339 имен.

«В этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не были на территории России, и скорее всего они находятся где-то в Европе, мы не знаем. 50 фамилий из этого списка оказались не детьми. А уже вполне взрослыми. Поэтому список этот все время сужается, но все равно по каждому имени мы работаем», — добавил глава российской делегации.

Журналистов, конечно, волновал каждый нюанс. Переговоры — в центре мирового внимания. В кадры встречи в широком составе вглядывались миллионы. На них хорошо виден дисбаланс — украинская делегация приросла двумя членами, так что едва помещается за столом. Российская же осталась неизменной. Пока за закрытыми дверьми шли переговоры, у дворца Чираган уже становилось жарко.

«Десятки, если не сотни журналистов сгрудились в одну большую толпу в ожидании итоговых пресс-конференций обеих делегаций. Они должны пройти раздельно и зафиксировать результаты переговоров», — рассказал Золотницкий.

Под вечер турецкая организация дала слабину. Чтобы остановить давку, пришлось громко кричать на журналистов. Но многие все же побежали. И даже падали.

Все не зря. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок задал Владимиру Мединскому, пожалуй, главный вопрос:

— Будет следующий раунд переговоров, четвертый?

— Мы надеемся, что будет, — ответил Мединский.

Дату нового раунда, впрочем, пока не объявили. Зато российские дипломаты четко ответили на попытки Киева навязать встречу на уровне лидеров. Чтобы она состоялась, должно быть выработано конкретное соглашение. А значит, впереди еще много работы.

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