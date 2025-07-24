Не вправлять, не двигать: семь смертельных ошибок при помощи пострадавшим в ДТП

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Врач-травматолог Казьмин назвал перемещение пострадавшего в ДТП ошибкой

Семь смертельных ошибок помощи пострадавшим в ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Не зная этих правил, вы можете нанести непоправимый вред человеку до прибытия скорой помощи.

Неправильные действия при оказании первой помощи человеку, пострадавшему в ДТП, могут усугубить его травмы и привести к различным осложнениям. Какие ошибки чаще всего совершаются в таких экстренных ситуациях людьми до приезда скорой помощи, журналистам aif.ru рассказал травматолог-ортопед Аркадий Казьмин. Как отметил врач, самые опасные — черепно-мозговые и спинальные травмы, но случаются также и повреждения внутренних органов, и внутренние кровотечения. Критически важно знать, чего нельзя делать с раненым.

Перемещать, переворачивать и поднимать на ноги без крайней необходимости — самая страшная ошибка. Это допустимо только при угрозе жизни, например, если скоро может произойти взрыв. Попытка сдвинуть пострадавшего может вызвать смещение позвонков, разрыв внутренних органов, спинного мозга и усилить кровотечение. Итог — инвалидность или смерть.

Неправильное проведение сердечно-легочной реанимации. Массаж сердца делается только при отсутствии пульса. Кроме того, необходимо соблюдать технику: нажим ладонью строго вертикально, не ниже грудины, без резких толчков — 30 нажатий плюс два вдоха.

Ошибки при использовании жгута. Перетягивать рану надо только при сильном артериальном кровотечении. Если кровь не хлещет, в этом нет нужды, а последствия могут быть плачевными.

Вправление вывихов и извлечение инородных предметов из ран. Это должен делать или врач, или человек со знанием анатомии и хотя бы базовыми медицинскими навыками. Риск — большие кровопотери, усугубление травмы.

Запрокидывание головы при кровотечении из носа и укладывание на спину. Результат — невозможно понять, сколько крови потерял человек, так как она течет внутрь. Кроме того, попавшая в желудок кровь вызывает тошноту, рвоту и помутнение сознания, повышает давление, усиливая течение из носа.

Хлопки по спине при удушье. Таким образом можно лишить человека шанса на спасение — удар протолкнет застрявший кусок или предмет в дыхательные пути.

Лечение ожогов маслом. На самом деле поможет холодная вода или специальные медицинские препараты для наружного применения. Первое и самое главное, что нужно сделать при ДТП с пострадавшим, это вызов бригады скорой. Только потом, возможно, проконсультировавшись с диспетчером, стоит оказывать первую помощь.

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