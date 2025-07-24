Следил весь мир: как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле

Глава российской делегации дал большую пресс-конференцию после встречи с украинской стороной.

Россия снова доказала, что открыта к диалогу по устранению первопричин украинского кризиса. Уже поздно вечером Владимир Мединский дал большую пресс-конференцию для журналистов ведущих мировых изданий, которые задали главе нашей делегации все интересующие вопросы. Какие успели, конечно. Ведь ажиотаж СМИ — бешеный. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок, разумеется, был в гуще событий и тоже задал вопрос.

Организация в турецком стиле — собрать сначала вместе уставших, жаждущих новостей журналистов, а потом не давать им пройти.

«Ну вот, нас опять останавливают в самом узком месте. Кричат стоп, стоп. Стоим ждем», — отметил корреспондент.

Представителей СМИ останавливали сначала на улице, потом во дворце — это действительно узкое место в организации переговоров.

«Очередной этап большой попытки попасть на заявление для прессы лидера российской делегации. Опять не пускают. Стоим уже в очень узком месте, зажатые коллегами со всех сторон. Последний рывок, чтобы занять хорошее место. Бежим, заходим первыми, сзади много коллег», — уточнил корреспондент.

Хотя дворец Чираган — вместительный, зал, что выделили турки — большой, но Владимир Мединский решил в буквальном смысле подойти к прессе. Пресса тут же его окружила, пока не подсказали — надо выйти к трибуне.

Вышел, подвел итоги. Главная политическая тема — обсуждения меморандумов двух сторон конфликта пока в той же стадии. Стадии отрицания.

«Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты», — отметил Мединский.

Зато какие будут контакты. Договорились создать три рабочих группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Общаться будут онлайн. Договариваться об обменах пока что получается лучше всего.

«В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных. Так же, вы знаете, что был завершен обмен телами погибших. Исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле», — дополнил Мединский.

Но далеко не все свои обещания украинская сторона выполняет. Людей, угнанных из Курской области после нападения, Киев не отдает. Не называя причин.

«А если вы взяли их в заложники, как взял ХАМАС в свое время первых, кто попался под руку, то тогда давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом. Но и в этом случае готовы их поменять на военных», — уточнил глава российской делегации.

Россия так же предложила сделать короткие перерывы в военных действиях на отдельных участках — чтобы вывести раненых и забрать погибших. Без атак дронов на медиков.

Ну и важный вопрос: Киев требует встречи на высшем уровне. Историк Мединский привел исторический пример бессмысленности встречи ради встречи. Во время гражданской войны в Китае противники встречались несколько раз. И все равно решили спор на поле боя.

«Кстати сказать, несмотря на массированную западную военную помощь все равно националисты проиграли эту войну и победили коммунисты. Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена — только тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской делегации», — сказал Мединский.

Итог довольно долгого и довольно странного раунда переговоров. Никто, например, так и не увидел, как заезжала внутрь дворца российская делегация. Хотя дежурили на всех точках. Но ведь заехала же. И говорили долго: сначала лидеры делегаций, потом в полном составе.

Большой стол, наши — справа, украинцы слева, Турция по центру. В этот раз зал даже оформили баннерами и впервые диалог начали так поздно вечером. И досидели до темна.

«Разговор продлился до глубокого вечера. И вот уже на берегу Босфора стало довольно ветрено, включили подсветку, фонари. А катерам береговой охраны будто стало скучно стоять на одном месте. Периодически они выполняют вот такие маневры», — уточнил корреспондент.

Полицейский катер тоже нарезал круги. В этот раз турецкая сторона подошла к безопасности еще серьезнее.

Все подробно, все в сжатые сроки. И вопросы Владимиру Мединскому задали правильные. Какие успели. Оставалось только не ясно, что же дальше? «Известия» попытались восполнить этот пробел.

«Владимир Ростиславович, будет следующий раунд переговоров, четвертый?» — спросил корреспондент.

«Мы надеемся, что будет», — ответил Мединский.

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