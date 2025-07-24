Словами Киева: западные СМИ закрыли глаза на успехи переговоров РФ и Украины
Западные СМИ считают, что переговоры в Стамбуле ни к чему не привели
Фото, видео: Reuters/Dilara Senkaya; 5-tv.ru
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Большинство изданий отмечают отсутствие прорыва в вопросе прекращения огня, но признают важность достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.
Западная пресса отчаянно пытается скрыть успехи третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.
Издания просто закрывают глаза на все достижения, и вместо этого, как под копирку, повторяют слова киевских представителей. Те сразу после встречи заявили, что переговоры будто бы ни к чему не привели. И вот американский Bloomberg пишет о том, что якобы никакого прогресса в мирном урегулировании нет.
На то же самое, причем похожими словами, указывает и CNN, и британский Guardian. Таким образом режим Зеленского и его западные кураторы хотят выставить прекращение огня без каких-либо условий как единственно возможное продвижение в мирном урегулировании. И это при том, что они не скрывают: перемирие хотят использовать для перегруппировки ВСУ и накачки Украины оружием.
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