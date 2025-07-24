Чуть не задел: к устроившему экстрим-шоу над Ладогой пилоту пришли с обыском

Летчик пролетел на сверхмалой высоте прямо над головами отдыхающих.

Силовики пришли с обысками к пилоту, который летал над головами людей на берегу Ладожского озера. Сейчас — эксклюзивные кадры его задержания.

По информации источника «Известий», возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А летчик доставлен в отделение СК.

Отдыхающие рассказывают, что многих зрелище сильно напугало. В середине июля кукурузник на сверхмалой высоте пролетел вдоль пляжа туда и обратно.

Следственные мероприятия идут и у пассажиров самолета. Рассматривается версия, что именно они уговорили пилота на опасные виражи.

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