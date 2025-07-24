В Одесской области переименовали названные в честь националистов улицы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

Такие обновления произошли в ряде курортных поселков региона.

Под Одессой переименовали улицы националистов Шухевича и Липы

Фото: Christophe Gateau/ТАСС

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В Одесской области переименовали улицы, которые ранее носили имена украинских националистов Романа Шухевича и Юрия Липы. Об этом заявили в издании «Думская».

Изменения коснулись курортных поселков Дальник, Грибовка, Санжейка, Барабой, а также сел Богатыревка, Доброалександровка, Марьяновка, Новоградовка и Роксолан.

Теперь улицы носят «нейтральные» названия. Как уточнил глава Дальниковой общины Сергей Крутюк, причиной изменений стало то, что старые названия были слишком солидны для населенного пункта.

«В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома — и вся улица. Это скорее насмешка», — поделился он.

Кроме этого, в стране действует закон «О деколонизации топонимов», вступившего в силу в июле 2023 года. Этот закон обязывает изменять все географические названия, связанные с Россией, в том числе в городах и селах Украины. Таким образом, местные власти выполняют требования законодательства, направленного на навязанное дистанцирование от исторических связей с Россией, что отражает текущие политические и культурные изменения в Незалежной.

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