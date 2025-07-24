Путин: РФ обеспечит свою безопасность во всех районах мирового океана

По всей территории мирового океана Россия обеспечит свою безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский».

«Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений», — поделился он.

На данный момент российский лидер находится в Архангельской области, где и проходили торжественные мероприятия по включению подлодки в состав Военно-морского флота РФ (ВМФ) с участием экипажа. Владимир Владимирович также сообщил, что у властей есть намерение осуществить все планы по формированию современного флота. Помимо этого, он рассказал о цели по строительству на «Севмаше» шести новых атомных подводных лодок до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин прибыл в регион для проведения совещания по вопросам развития Военно-морского флота РФ. Также глава государства намерен встретиться с губернатором Архангельской области.

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