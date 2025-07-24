Путин прибыл в Архангельскую область на совещание по развитию ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область. В регионе он соберет и проведет совещание по развитию Военно-морского флота (ВМФ) РФ. О визите российского лидера рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин на данный момент находится в городе Северодвинск, где и пройдет встреча по ВМФ. На обсуждении поднимутся вопросы о стратегии развития подводного флота и его компонентов.

В планах у президента — принятие участия в мероприятии по поднятию флага над ракетоносцем «Князь Пожарский». Торжество ознаменует включение подлодки в состав флота. Событие пройдет с участием экипажа. Также Владимир Владимирович лично переговорит с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Приезд президента страны состоялся в преддверии дня Военно-морского флота России, который будет праздноваться 27 июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Он возложил к ее гробу цветы.

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