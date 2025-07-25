«Нужно брать пример»: Пригожин сравнил свою жену Валерию с Дженнифер Лопес

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 47 0

Продюсер Пригожин похвалил физическую форму Дженнифер Лопес

Иосиф Пригожин раскрыл секрет идеальной женщины: на кого равняться?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица и продюсер побывали на концерте Джей Ло в Турции и были поражены.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия, народная артистка РФ, оценили шоу американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в Турции. Оба, судя по всему, остались в восторге от концерта, а Пригожин, когда делился впечатлениями с подписчиками в соцсетях, еще и порассуждал о женской красоте и активности. Он восхищен тем, как выглядит и двигается Лопес на сцене в свои 56 лет.

«Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу Дженнифер Лопес — вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам», — написал продюсер в личном блоге.

Не забыл Пригожин и про свою обожаемую жену. Не изменяя традиции, он заявил, что и Валерия — пример для подражания. К слову, народная артистка РФ на год старше американской коллеги, но тоже не перестает удивлять поклонников моложавостью и нестареющим голосом. Певица ежедневно тренируется, следит за питанием, причем не только своим, Пригожину тоже приходится держать марку.

«Моя — тоже огонь!» — подчеркнул он в посте о Лопес.

Джей Ло — действительно пример стойкости, она не меняет свой режим уже много лет, хотя он очень строг. Ее двойняшкам от музыканта Марка Энтони Эмме и Максимилиану по 17 лет. После родов она возвращала форму с помощью персонального тренера, а после этого стала веганом, продолжив тренировки по три-четыре раза в неделю. Лопес полностью отказалась от вредных привычек и не позволяет себе даже бокала шампанского на вечеринке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валерия и Иосиф Пригожин поделились секретами семейного счастья и долгого брака.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на неделю с 28 июля по 3 ав...

Последние новости

5:00
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа
4:38
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
4:19
Российские войска перекрывают пути снабжения ВСУ под Покровском
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
3:39
Президент России провел встречу с губернатором Архангельской области
3:22
«Прорыв вряд ли возможен»: Песков высказался о переговорах между Россией и Украиной

Сейчас читают

«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять на жизнь
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс