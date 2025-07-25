«Нужно брать пример»: Пригожин сравнил свою жену Валерию с Дженнифер Лопес

Певица и продюсер побывали на концерте Джей Ло в Турции и были поражены.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия, народная артистка РФ, оценили шоу американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес в Турции. Оба, судя по всему, остались в восторге от концерта, а Пригожин, когда делился впечатлениями с подписчиками в соцсетях, еще и порассуждал о женской красоте и активности. Он восхищен тем, как выглядит и двигается Лопес на сцене в свои 56 лет.

«Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу Дженнифер Лопес — вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам», — написал продюсер в личном блоге.

Не забыл Пригожин и про свою обожаемую жену. Не изменяя традиции, он заявил, что и Валерия — пример для подражания. К слову, народная артистка РФ на год старше американской коллеги, но тоже не перестает удивлять поклонников моложавостью и нестареющим голосом. Певица ежедневно тренируется, следит за питанием, причем не только своим, Пригожину тоже приходится держать марку.

«Моя — тоже огонь!» — подчеркнул он в посте о Лопес.

Джей Ло — действительно пример стойкости, она не меняет свой режим уже много лет, хотя он очень строг. Ее двойняшкам от музыканта Марка Энтони Эмме и Максимилиану по 17 лет. После родов она возвращала форму с помощью персонального тренера, а после этого стала веганом, продолжив тренировки по три-четыре раза в неделю. Лопес полностью отказалась от вредных привычек и не позволяет себе даже бокала шампанского на вечеринке.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валерия и Иосиф Пригожин поделились секретами семейного счастья и долгого брака.

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