Как в первый день: Валерия и Пригожин поделились формулой семейного счастья

Исполнительница хита «Часики» вышла замуж за продюсера в 2004 году.

Главное в отношениях — не портить настроение, а поддерживать его. Таким мнением поделилась певица Валерия во время прошедшего VK Fest в беседе с Super.

Артистка находится в браке с продюсером Иосифом Пригожиным уже более двух десятилетий, и они до сих пор смотрят друг на друга с той самой искренностью, как в начале отношений.

По словам Валерии, ее настроение легко поддерживать. Она отметила, что старается сосредотачиваться на позитиве, не поддаваясь унынию.

Иосиф, в свою очередь, рассказал, что тоже старается сохранять бодрый настрой. Однако признался: иногда его может раздражать перфекционизм супруги. Валерия, услышав это, с улыбкой дала совет: «Расслабься и плыви по течению».

Несмотря на разные взгляды на мелочи, супруги демонстрируют редкое умение поддерживать друг друга, сохраняя тепло и уважение в отношениях на протяжении многих лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел день рождения дочери Валерии. Ее исполнилось 32 года.

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