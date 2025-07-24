Депутат предложил ввести штрафы за дискредитацию российских товаров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Депутат Новичков: необходимо ввести штрафы за дискредитацию российских товаров

Депутат предложил ввести штрафы за дискредитацию российских товаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заявление прозвучало на фоне обсуждения мер господдержки бизнеса.

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением ввести административную ответственность за дискредитацию российской продукции. Об этом сообщает издание «Абзац».

По мнению парламентария, в условиях давления со стороны недружественных государств необходимо создать меры защиты отечественного производства и поддержать российских производителей. Новичков отметил, что сегодня крайне важно формировать уважительное отношение к национальным брендам и внутреннему рынку. Он предложил разработать законодательные меры, которые позволят штрафовать граждан, публично унижающих достоинство российских товаров.

«Люди должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть абсолютными во всем: и в потребительских товарах, и в средствах производства», — рассказал депутат.

Предложение прозвучало на фоне обсуждения в обществе патриотического потребления и мер господдержки бизнеса. Кроме того, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что государство будет и далее оказывать помощь новым российским брендам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:22
«Говенье и шламоброд»: радиостанция Судного дня возобновила вещание
0:01
«Мама меня не продавала»: Киба прокомментировала слухи о долгах своей семьи
23:40
Дональд Трамп выразил соболезнования семье актера Халка Хогана
23:22
Фрегат индийских ВМС прибыл в Петербург ко Дню военно-морского флота РФ
23:05
Когда начнется супергрибной сезон — прогноз миколога
22:45
Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался на 81 году жизни

Сейчас читают

«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять на жизнь
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс