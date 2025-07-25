ИИ как часть внутренней политики: как Вашингтон идет к техноимпериализму

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США начнут ориентироваться на техноимпериализм во внутренней политике

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrea Hanks

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Свобода слова в США скоро окажется под контролем нейросетей.

Искусственный интеллект станет играть ведущую роль в формировании внутренней политики США.

Белый дом опубликовал стратегический план, который кратко можно охарактеризовать как неприкрытый колониальный техноимпериализм. И если Вашингтон пытается подать документ как «новое слово в развитии американских компьютерных технологий», то журналисты сразу же обратили внимание на пункты, посвященные информационной политике. Свобода слова в США скоро будет тоже контролироваться «передовыми моделями ИИ». Что логично, ведь сейчас Дональд Трамп пытается любыми средствами повлиять на работу СМИ из-за скандала вокруг Джеффри Эпштейна.

По сообщениям NBC News, президент требует от своих сторонников не комментировать материалы о его возможных связях с покойным преступником без одобрения «сверху». А параллельно приостановил федеральное финансирование ряда СМИ на сумму более миллиарда долларов.

А война компроматов активно продолжается. Сейчас республиканцы раскручивают информацию о состоянии здоровья Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года. Якобы есть доказательства, что она страдала от приступов неконтролируемой ярости, и врачи давали ей тяжелые седативных препараты, меняющие сознание.

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