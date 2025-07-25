Макрон заявил о намерении признать государство Палестина на ГА ООН в 2026 году

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова признать Государство Палестина независимым и суверенным на Генеральной Ассамблее (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в 2026 году. Таким образом, считает он, будет сделан шаг к достижению мира на Ближнем Востоке. О своем намерении политический лидер написал на своей странице в соцсети X.

«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на ГА ООН в сентябре», — говорится в публикации.

Макрон полагает, что его решение поспособствует прекращению палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Кроме того, уверен президент, оно поможет спасти и оказать необходимую помощь местному населению. Признание Палестины, по мнению французского лидера, даст старт демилитаризации радикального палестинского движения ХАМАС и обеспечит безопасность в секторе Газа.

США отреагировали на заявление Макрона незамедлительно, решительно отвергнув его намерения. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Белого дома Марко Рубио написал в той же соцсети X. Он назвал решение «отбрасывающим мир назад», безрассудным и служащим лишь пропаганде палестинского движения ХАМАС. По словам Рубио, признание Палестины станет пощечиной жертвам атаки радикалов на Израиль 7 октября 2023 года.

Прежде США отправляли переговорную делегацию в Доху, но отозвали после отказа ХАМАС от перемирия в секторе Газа. Штаты при этом не отказывались от дальнейших попыток найти возможность вернуть заложников из Газы. Израиль же на днях предложил освободить 125 осужденных на пожизненное заключение палестинцев в обмен на пленных, а также заявил о готовности выпустить из тюрем 1100 задержанных после 7 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и цели в трех городах Израиля.

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