В Госдуме предложили выплаты родителям школьников перед 1 сентября

Их приравняют к прожиточному минимуму.

В Госдуме предлагают доплачивать родителям школьников к 1 сентября.

Парламентарии разработали законопроект о ежегодном пособии. Его приравняют к прожиточному минимуму, сейчас это 17 тысяч 773 рубля. Материально поддержат каждого школьника в семье.

Право на выплаты появится также у инвалидов до 23 лет, которые получают среднее образование.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 августа Социальный фонд России начнет перерасчет страховых пенсий для граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.