В Госдуме предложили выплаты родителям школьников перед 1 сентября
Пособие для родителей школьников к 1 сентября предложили ввести в Госдуме
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Их приравняют к прожиточному минимуму.
В Госдуме предлагают доплачивать родителям школьников к 1 сентября.
Парламентарии разработали законопроект о ежегодном пособии. Его приравняют к прожиточному минимуму, сейчас это 17 тысяч 773 рубля. Материально поддержат каждого школьника в семье.
Право на выплаты появится также у инвалидов до 23 лет, которые получают среднее образование.
Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 августа Социальный фонд России начнет перерасчет страховых пенсий для граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подачи заявлений.
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