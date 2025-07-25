Суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о хищениях

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 63 0

Суд рассмотрит жалобу на приговор генералу Ивану Попову по делу о хищениях

Суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о хищениях

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Ранее его осудили на пять лет.

Военный суд пересмотрит приговор генералу Ивану Попову по делу о хищениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В конце апреля 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд назначил Ивану Попову наказание в виде пяти лет лишения свободы. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Кроме того, экс-командующий 58-й армией был лишен воинского звания.

Иван Попов подал на апелляцию. Суд рассмотрит его жалобу сегодня, 25 июля. Сообщается, что дело бывшего командующего будет рассматриваться тройкой судей. Сам Попов также будет присутствовать на заседании по видеосвязи. Сейчас осужденный находится в Тамбовском СИЗО.

Судебное разбирательство пройдет в открытом формате. Начало в 11:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогеру Лерчик продлили домашний арест до 26 августа. Ее обвиняют в неуплате налогов. на сумму 300 миллионов рублей.

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