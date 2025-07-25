Ракова рассказала о спасении ребенка в Филатовской больнице

|
Пятый канал
Пятый канал 38 0

Врачи удлинили кишечник младенцу с редкой врожденной патологией.

Ракова рассказала о спасении ребенка в Филатовской больнице

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова провели уникальную операцию младенцу с тяжелыми врожденными патологиями органов желудочно-кишечного тракта, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ребенку потребовались две сложные операции. Сначала новорожденному восстановили целостность брюшной стенки, а когда малыш окреп, выполнили редкую операцию по удлинению кишечника.

«Мощный инфраструктурный каркас и профессионализм медиков позволяет нам не только выявлять патологии у малышей еще до их появления на свет, но и решать сложные клинические случаи. История маленького пациента ДГКБ им. Филатова — тому подтверждение. Врачи диагностировали у ребенка тяжелую патологию еще на этапе внутриутробного развития. В первые сутки жизни малыш перенес операцию по коррекции дефекта брюшной стенки, а через год — уникальное вмешательство по удлинению кишечника», — сообщила Анастасия Ракова.

Врачи смогли полностью устранить непроходимость кишечника, улучшить пищеварительную функцию организма ребенка. В дальнейшем он будет наблюдаться в детском Гастроцентре при ДГКБ им. Н. Ф. Филатова.

Основной задачей новых детских центров лечения является обеспечение непрерывности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям с патологиями сердца и желудочно-кишечного тракта. Теперь благодаря созданию сети детских центров лечения необходимая помощь сконцентрирована в одном месте.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
15:14
Путин упростил порядок возвращения в Россию граждан Молдавии
15:06
Семь человек находятся на амбулаторном лечении после обрушения подъезда в Саратове
15:04
Песня «зашла»: Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ»
15:02
Украинские болельщики призвали «убивать сербов» на футбольном матче
15:01
«Фундаментальный урок»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс