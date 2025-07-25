До четырех выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Еще одну жертву обнаружили спасатели под завалами.

До четырех выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове

Фото: 5-tv.ru

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До четырех выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове, спасатели обнаружили тело одного из них, сообщили в МЧС.

Обрушение подъезда в Саратове из-за хлопка газа

В Саратове произошел хлопок газа 25 июля днем, из-за чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте трагедии работают сотрудники спецслужб. 

О газовом хлопке в жилом доме на улице Блинова, произошедшем примерно в 12 часов дня (в 11 по московскому времени), сообщили представители регионального управления МЧС России. Предварительно известно, что источник утечки был в одной из квартир на десятом этаже.

Последствием хлопка стало обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла.

От взрыва пострадал также сектор частных домов — повредилась облицовка построек.

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