Набиуллина: Центробанк планирует понижать ключевую ставку постепенно

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

В регуляторе рассчитывают, что депозиты продолжат приносить доход выше роста цен.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Центральный банк России планирует понижать ключевую ставку постепенно, ориентируясь на темпы снижения инфляции. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

По словам Набиуллиной, вопрос о сохранении действующего уровня ставки на заседании не поднимался. В повестке рассматривались варианты ее снижения — на 100 или 200 базисных пунктов. Она пояснила, что в дальнейших решениях ЦБ будет отталкиваться от поступающей экономической информации. Возможны как паузы, так и понижения ставки на 100, 150 или 200 пунктов — все зависит от динамики ключевых макропоказателей.

Также глава ЦБ подчеркнула, что вклады останутся выгодным финансовым инструментом для граждан, так как их доходность продолжит опережать уровень инфляции.

«Мы видим, что привлекательность сбережений и интерес к срочным вкладам остаются высокими. Напомню, что когда мы характеризуем модель поведения домохозяйств как потребительскую и сберегательную, мы учитываем не только депозиты, но и кредиты и соотносим все это с динамикой доходов», — подчеркнула Набиуллина.

Глава Центробанка отметила, что попытки сдерживать цены административными мерами неэффективны и ведут к дефициту товаров и росту теневого рынка.

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 18% годовых. В регуляторе уточнили, что последующие шаги будут зависеть от того, насколько стабильно замедляется инфляция, а также от уровня инфляционных ожиданий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что банк России снизил ключевую ставку до 18%.

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