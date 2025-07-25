Молодежь в деле: в Подмосковье проходит форум для будущих предпринимателей

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Форум для будущих предпринимателей проходит в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участников ждут стратегические сессии и мастер-классы, лекции ведущих экспертов и командные тренинги.

Придумать десятки ярких бизнес-идей и научиться воплощать их в жизнь. Студенты и школьники со всей страны собрались в Подмосковье, чтобы постигать азы предпринимательства. Это участники форума наставников, который проходит в рамках Всероссийского образовательного проекта развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Стратегические сессии и мастер-классы, лекции ведущих экспертов и командные тренинги — вот лишь часть большой программы.

Вместе с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым школьники и студенты обсудят развитие предпринимательства, новые законодательные инициативы и возможности искусственного интеллекта при запуске стартапов.

«Всегда, в любом деле, первые шаги — самые сложные, и предпринимательство — такая же деятельность как любая другая. И первые три месяца наши команды формируются, эти команды предлагают идеи, свои продукты, услуги, занимаются брендированием, сборкой и первыми продажами. Это, знаете, такой предакселератор по предпринимательству», — отметил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства действует уже четвертый год. За это время в проекте приняли участие свыше трехсот тысяч российских студентов и школьников. А почти 90 тысяч выпускников уже запустили свои предпринимательские проекты.

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