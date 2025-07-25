Обсуждение запланировано на 31 июля.

Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН на 31 июля. Поводом стали попытки срыва переговорного процесса с Украиной, который ранее проходил в Турции. Об этом рассказал первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос», — сказал Полянский.

Российская сторона сообщила, что намерена подробно обсудить этот вопрос на отдельном заседании, запрошенном на 31 июля. Планируется сосредоточиться на действиях, мешающих поиску дипломатического урегулирования конфликта на Украине, в том числе на попытках сорвать прямой переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле.

В мае и июне в Стамбуле состоялись два раунда переговоров между российской и украинской делегациями. В результате стороны провели обмен удерживаемыми лицами, а Украина получила тела погибших военнослужащих. Кроме того, участники встречи обменялись своими вариантами проектов меморандумов, касающихся возможного пути к урегулированию конфликта.

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