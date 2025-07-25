Украинские депутаты откладывают голосование по законопроекту о НАБУ из-за страха

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Речь идет о представителях фракции «Слуга народа», которые ранее поддержали спорную инициативу.

Десятки депутатов Рады не хотят голосовать по проекту о НАБУ боясь проверок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» выражают опасения по поводу голосования за законопроект, касающийся деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, десятки парламентариев, участвовавших в поддержке инициативы об ограничении независимости антикоррупционных структур, теперь опасаются последствий со стороны этих же ведомств. Источники утверждают, что возможные проверки со стороны НАБУ и САП вызывают у них серьезную тревогу. В результате вопрос о принятии нового законопроекта фактически завис в повестке.

«Целых 70 депутатов от правящей партии „Слуга народа“ продемонстрировали свое беспокойство в связи с мерой, которая отменяет закон, спешно продвинутый в парламенте во вторник… появился страх возмездия», — отмечает издание.

По данным издания, часть депутатов от «Слуги народа» всерьез задумывается о сложении полномочий, чтобы избежать участия в голосовании по законопроектам, касающимся НАБУ и САП. Такой шаг они рассматривают как способ избежать внимания со стороны антикоррупционных структур, которых опасаются после своей прежней поддержки инициатив об ограничении их независимости.

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