Маск якобы отключил Starlink на Украине в 2022 году и сорвал контрнаступление

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Система спутниковой связи была недоступна в нескольких прифронтовых районах в критический момент.

Reuters: Маск якобы сорвал контрнаступление Киева в 2022 году

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

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Глава SpaceX Илон Маск отдал указание временно отключить терминалы спутниковой связи Starlink на территории Украины в конце сентября 2022 года. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, это повлияло на работу украинских подразделений, находившихся в зоне боевых действий.

Собеседники агентства утверждают, что по распоряжению Маска старший инженер SpaceX в Калифорнии отключил свыше сотни терминалов. Ограничения затронули районы в Херсонской и Донецкой областях, включая участки рядом с линией фронта. Украинские военные рассказали, что после этого столкнулись с проблемами связи в этих зонах.

По словам одного из источников, решение вызвало недоумение среди части сотрудников компании и фактически позволило Маску повлиять на развитие военной ситуации. Точные причины отключения и продолжительность сбоя не раскрываются.

Представители SpaceX, Минобороны Украины и администрация Владимира Зеленского отказались от комментариев, отмечает агентство.

Система Starlink была разработана SpaceX в 2002 году для глобального интернет-покрытия с помощью малых спутников. Украина активно использует эту технологию для военной связи.

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Маск якобы отключил Starlink на Украине в 2022 году и сорвал контрнаступление

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