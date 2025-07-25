Маск якобы отключил Starlink на Украине в 2022 году и сорвал контрнаступление

Глава SpaceX Илон Маск отдал указание временно отключить терминалы спутниковой связи Starlink на территории Украины в конце сентября 2022 года. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, это повлияло на работу украинских подразделений, находившихся в зоне боевых действий.

Собеседники агентства утверждают, что по распоряжению Маска старший инженер SpaceX в Калифорнии отключил свыше сотни терминалов. Ограничения затронули районы в Херсонской и Донецкой областях, включая участки рядом с линией фронта. Украинские военные рассказали, что после этого столкнулись с проблемами связи в этих зонах.

По словам одного из источников, решение вызвало недоумение среди части сотрудников компании и фактически позволило Маску повлиять на развитие военной ситуации. Точные причины отключения и продолжительность сбоя не раскрываются.

Представители SpaceX, Минобороны Украины и администрация Владимира Зеленского отказались от комментариев, отмечает агентство.

Система Starlink была разработана SpaceX в 2002 году для глобального интернет-покрытия с помощью малых спутников. Украина активно использует эту технологию для военной связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.