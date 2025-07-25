Сотрудники кафе спасли людей из горящей квартиры в Люберцах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 39 0

Работники подмосковной шашлычной поднялись по лестницам к окнам и помогли жильцам спастись от пожара.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотрудники подмосковного кафе проявили героизм, спасая людей из горящей квартиры на улице Озерной в Люберцах. Как сообщил источник 5-tv.ru, из-за пожара жильцы многоэтажного дома оказались заблокированы в своих квартирах. И некоторым из них удалось выбраться из охваченных огнем и дымом комнат.

Неравнодушные работники местной шашлычной приставляли к дому лестницу, поднимались к окнам и забирались в квартиры, а потом помогали людям эвакуироваться. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, появились в распоряжении 5-tv.ru. На данный момент нет официальных данных о возможных погибших и пострадавших при пожаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорании в жилом доме на улице Мытной в Москве. Одна из квартир вспыхнула ночью, после чего пламя быстро распространилось по зданию. Жильцы бежали на балконы и там оказывались в ловушке, пытались забраться на крышу или в соседние квартиры.

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