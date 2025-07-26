«Это мое собственное желание»: невеста Гуфа рассказала, как относится к Айзе

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Невеста Гуфа Разият Салахова рассказала, что она думает об Айзе

«Это мое собственное желание»: невеста Гуфа рассказала, как относится к Айзе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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У 26-летней избранницы рэпера сложились хорошие отношения с его сыном — 15-летним Сэмом.

Невеста рэпера Гуфа — 26-летняя Разият Салахова — рассказала, что она не ревнует своего возлюбленного к бывшей жене — Айзе. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.

Отвечая на вопросы подписчиков, Разият упомянула мать его 15-летнего сына Сэма. По словам Салаховой, она не только не ревнует своего возлюбленного к Айзе, но и даже иногда с ней созванивается.

«Это мое собственное желание. Леша никак не влияет на наше общение и не заставлял меня общаться с Айзой. Она никогда не манипулировала нашей семьей и тем более мной, как вы иногда думаете. Очень просто и легко проходит мое общение с Ай в дружеском формате, и я даже гостила у нее недавно», — пояснила девушка.

Звезда соцсетей также добавила, что Гуф не дает поводов для ревности.

«Айза счастлива в своих отношениях, а мы в своих», — подытожила невеста рэпера.

Разият Салахова отметила, что у нее сложились хорошие отношения с сыном Гуфа.

Музыкант сделал предложение своей избраннице прошлой осенью. Однако свадьбу влюбленные пока не сыграли. Многие пользователи сети уверены в том, что Разият положительно влияет на музыканта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза с молодым бойфрендом отметили два семейных праздника.

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