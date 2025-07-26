Число погибших при хлопке газа в Саратове возросло до семи

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 60 0

Среди них — ребенок.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Число погибших при хлопке газа в Саратове возросло до семи. При разборе завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего. В их числе — ребенок. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Семьям погибших в доме на улице Блинова выплатят материальную помощь по одному миллиону рублей. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Судьба некоторых жильцов пока остается неизвестной — разбор завалов продолжается.

По данным МЧС, хлопок произошел в одном из подъездов панельного дома. Обрушились перекрытия нескольких этажей. После инцидента здание было оперативно оцеплено, началась эвакуация людей. Организован временный пункт размещения для пострадавших.

На место выехал глава МЧС России Александр Куренков. Он координирует действия спасательных служб и контролирует ход ликвидации последствий трагедии. Ведется проверка состояния газового оборудования.

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