Катар пригрозил ЕС остановить поставки СПГ из-за климатической директивы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Министр энергетики направил письма с предупреждением о возможной приостановке экспорта газа в Европу.

Welt: Катар пригрозил ЕС остановить поставки СПГ из-за экологических требований

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Катар может полностью прекратить поставки сжиженного природного газа в Европейский союз, если Еврокомиссия не пересмотрит положения климатической директивы о цепочке поставок. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По информации издания, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби 21 мая направил бельгийскому правительству официальное письмо, в котором предупредил о возможных последствиях новых экологических требований ЕС. В документе он заявил, что предложенные меры противоречат законам и стандартам, действующим в Катаре.

«Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своей страны и нормами ЕС», — сказано в письме.

Катар рассматривает директиву как угрозу своим контрактам и экономическим интересам. Аль-Кааби подчеркнул, что страна может отказаться от экспорта газа в Европу, если Брюссель не изменит подход.

По данным издания, в первом квартале 2025 года Катар занимал третье место среди поставщиков СПГ в ЕС.

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