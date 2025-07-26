«Странная попытка»: Трамп не смог стать посредником в российско-украинском конфликте

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Steigan: Трамп не смог стать посредником в российско-украинском конфликте

Трамп не смог стать эффективным посредником в российско-украинском конфликте

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кремль не пойдет на прекращение огня без предоставления гарантий, которые бы устранили более глубокие причины кризиса.

Стремление Дональда Трампа выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной оказалось безуспешным. Об этом сообщает издание Steigan.

«Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной», — сказано в материале.

Автор статьи отмечает, что попытка администрации Трампа занять роль посредника с самого начала была странной и неэффективной, учитывая, что США участвовали в конфликте, а не оставались нейтральной стороной. По мнению автора, смена риторики Трампа в адрес России связана с разочарованием из-за отказа Москвы вести переговоры на условиях Запада, требующих предварительного прекращения огня.

14 июля Трамп выставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной, но эта инициатива не достигла цели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
В России вступили в силу обновленные правила проезда спецтранспорта
13:19
МВД попросило помочь в раскрытии убийств детей за вознаграждение в миллион
13:11
«Странная попытка»: Трамп не смог стать посредником в российско-украинском конфликте
12:51
«Помоги вытащить сына»: житель Саратова о начале крушения подъезда в многоэтажном доме
12:50
Захарова: на Украине не происходит реальной борьбы с коррупцией
12:34
Собянин: Москва задает высокие стандарты в сфере торговли и общественного питания

Сейчас читают

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут отказался вводить санкции против России
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс