В России вступили в силу обновленные правила проезда спецтранспорта

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

С 26 июля водители обязаны уступать дорогу машинам с маячками.

В России вступили в силу обновленные правила проезда спецтранспорта

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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С 26 июля на территории России начали действовать обновленные положения Правил дорожного движения, касающиеся поведения водителей при приближении спецтранспорта с включенными маячками и сиреной. Нововведения устанавливают единые требования к уступке дороги таким автомобилям и уточняют обязанности участников движения в подобных ситуациях.

Ранее в ПДД была закреплена лишь общая норма о необходимости уступать дорогу спецтранспорту, без уточнения конкретных действий со стороны водителя. Теперь же правила прямо обязывают автомобилиста освободить полосу движения — перестроиться или выполнить иной маневр, обеспечивающий беспрепятственный проезд машины со спецсигналами.

Теперь автомобилисты обязаны уступать дорогу не только машинам с цветографической окраской, таким как скорая, полиция или пожарные, но и тем, на которых отсутствуют специальные обозначения, если у них включен проблесковый маячок.

При нарушении новых требований водителю может грозить штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей.

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