Новый штамм коронавируса вызвал рост заболеваний среди детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

У большинства пациентов наблюдаются боль в горле и охриплость.

Кому грозит новый и коварный штамм ковида

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ряде стран наблюдается активное распространение варианта коронавируса XFG Strain, также известного как «стратус». Об этом рассказала профессор университета Джордж Мэйсон Анча Баранова. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает рост числа заболевших среди детей. Слова эксперта приводит V1.RU.

Баранова уточнила, что симптоматика новой формы COVID-19 в целом совпадает с предыдущими штаммами. У большинства пациентов наблюдаются боль в горле и охриплость. Несмотря на это, профессор подчеркнула, что серьезных оснований для паники нет.

Также она прокомментировала информацию о якобы неэффективности домашних тестов. По ее словам, экспресс-средства действительно могут не выявить вирус на ранней стадии заболевания. Врачи советуют повторно провести тест спустя два или три дня, если симптомы сохраняются.

Профессор также отметила, что на данный момент нет данных о снижении чувствительности нового штамма к препарату «Паксловид» и его аналогам. Анализ генома вируса не выявил мутаций, которые могли бы повлиять на действенность указанных медикаментов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
Месяц Деревянной Обезьяны: китайский гороскоп на август 2025 года

Последние новости

18:10
«Играет с огнем»: Орбан заявил о стремлении ЕС принять Украину ради усиления бюрократии
18:00
Месяц Деревянной Обезьяны: китайский гороскоп на август 2025 года
17:50
«Вам надо взять себя в руки»: Трамп призвал Европу запретить въезд нелегальных мигрантов
17:46
Подачу газа из России в Армению восстановили после аварийных работ в Грузии
17:41
Новый штамм коронавируса вызвал рост заболеваний среди детей
17:31
Фигурки Лабубу обогнали айфоны по зарубежным заказам россиян

Сейчас читают

«Помоги вытащить сына»: житель Саратова о начале крушения подъезда в многоэтажном доме
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс