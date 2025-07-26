Жители Махачкалы остались без света из-за аварии на электросетях

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

В центральной части города идут восстановительные работы.

Тысячи жителей Махачкалы столкнулись с отключением электроэнергии

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Махачкале утром произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого свыше 86 тысяч человек остались без света. Инцидент затронул центральные районы города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Дагестана.

«На подстанции 110 кВ „Новая“ вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах», — сказано в сообщении.

Для устранения последствий аварии были задействованы шесть ремонтных бригад компании «Дагэнерго» и восемь единиц спецтехники. По данным энергетиков, было зафиксировано повреждение 23 кабельных линий. Сейчас специалисты проводят очистку кабельных каналов и укладывают новые линии электроснабжения.

Восстановительные работы продолжаются, и, как заявили в «Дагэнерго», завершить их планируется в течение дня. Причины аварии пока не уточняются, однако власти уверяют, что ситуация находится под контролем.

«Без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
Месяц Деревянной Обезьяны: китайский гороскоп на август 2025 года

Последние новости

21:10
Министр спорта России Дегтярев посетил Ростовскую область с рабочим визитом
21:00
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия украинских обстрелов Запорожской АЭС
20:50
Подростки обстреляли охранника на станции МЦД в Москве из пневматики
20:40
Российские спортсмены выиграли 16 медалей на Универсиаде в Германии
20:30
«Шансы возрастают»: Виктор Орбан про начало третьей мировой войны
20:20
Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за сильных дождей

Сейчас читают

При обрушении многоэтажки в Саратове погибли начальник железнодорожной станции и его семья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс