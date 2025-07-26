Бывший боец UFC из Бразилии Баррозу попросил гражданство России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 37 0

Спортсмен поблагодарил граждан страны за поддержку.

Фото, видео: Shalan Stewart - Batch/ТАСС; 5-tv.ru

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Бывший боец UFC из Бразилии Франсимар Баррозу попросил о российском гражданстве. О своем пути в стране спортсмен рассказал 5-tv.ru на мастер-классе в Мелитополе.

«Это моя мечта, пожалуйста, дайте паспорт. Буду благодарен всем, кто может поспособствовать в этом. Я стал на 100% русским», — поделился он, обратившись к президенту России.

К тому же он отметил, что испытывает положительные эмоции от того, что российские граждане хорошо относятся к Бразилии.

«Огромное спасибо России за поддержку моей карьеры здесь, за поддержку моей семьи и за то, почему я здесь сегодня», — добавил собеседник.

Как уточнил спортсмен, после завершения карьеры у него в планах проводить больше времени со своей семьей. Баррозу проживает в Москве с 2021 года. Также известно, что он женат на россиянке Анастасии Мотяшевой, у семейной пары есть сын Габриэль.

Ранее, писал 5-tv.ru, бразильский боец смешанных единоборств Вальтер Уокер рассказал о своей семье и любви к России.

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