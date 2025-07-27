В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на полеты

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Меры приняли для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Временные ограничения на полеты воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда и Калуги. Об этом стало известно из сообщения официального представителя Росавиации Артема Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорты Волгоград и Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил он.

До этого в аэропортах Грозного и Владикавказа также объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Позднее уточнялось, что указанные ограничения сняты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга отменили 517 рейсов. При этом пассажиры успели оформить более 16 тысяч возвратов за билеты.

Также 5-tv.ru рассказывал, что делать при отмене или задержке авиарейса. В таких случаях у пассажиров есть возможность потребовать возврат денежных средств или размещение в отеле, а также другие дополнительные опции, например, горячее питание и компенсацию морального ущерба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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