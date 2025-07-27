Аэропорт Денвера эвакуировал пассажиров из-за горящего самолета на ВПП

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Пожар на левом шасси самолета American Airlines не привел к серьезным последствиям.

Фото, видео: © Getty Images/Steve Proehl; Reuters

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В международном аэропорту Денвера 26 июля была проведена эвакуация пассажиров из-за возгорания левого шасси самолета авиакомпании Southwest Airlines на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщает администрация аэропорта в соцсети X.

Инцидент произошел с рейсом American Airlines AA3023, который следовал из Денвера в Майами. Все находившиеся на борту пассажиры покинули самолет.

По данным пожарной службы Денвера, возгорание было быстро ликвидировано. Пять человек получили осмотр на месте происшествия, госпитализация не понадобилась. Один пассажир был осмотрен у выхода на посадку и впоследствии доставлен в медицинское учреждение.

Ситуация была оперативно взята под контроль, угрозы жизни пассажирам не угрожало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крушении самолета Ан-24 в Амурской области. В результате авиакатастрофы, в которой потерпел крушение пассажирский самолет, погибли 48 человек. Среди них пятеро были работниками компании «Российские железные дороги». Известно, что один из черных ящиков разбившегося самолета Ан-24 был уничтожен пожаром.

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