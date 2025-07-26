Один из черных ящиков разбившегося самолета Ан-24 уничтожен пожаром

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Пожар уничтожил параметрический самописец Ан-24, разбившегося в Приамурье

Пожар уничтожил параметрический самописец Ан-24, разбившегося в Приамурье

Фото: Reuters/Russian Investigative Committee

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Информация речевого самописца сохранилась.

Параметрический самописец самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, оказался уничтожен огнем. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК). По их данным, магнитная лента — носитель параметрических данных, — сгорела, тогда как речевой самописец уцелел, и его запись сейчас проходит анализ.

Специалисты уже провели вскрытие контейнеров самописцев, подвергшихся сильному термическому воздействию. Несмотря на разрушения, звуковая информация с борта сохранилась. В ней, как предполагается, может содержаться ключ к пониманию последних минут перед катастрофой.

По предварительным данным, отказов бортовых систем Ан-24 до столкновения с землей выявлено не было. Это может означать, что причиной трагедии стали иные факторы — внешние или человеческий фактор.

«Черные ящики» Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, были доставлены в Москву в ночь на 25 июля и вскоре подверглись экспертному анализу. Как уточнили в МАК, магнитная лента с параметрическими данными сгорела в результате пожара, однако запись переговоров экипажа сохранилась. Предварительно установлено, что отказов систем на борту до момента падения не зафиксировано. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на борту находились члены экипажа и груз, но обстоятельства аварии остаются не до конца проясненными. Утеря технических данных усложняет работу, однако голосовая запись дает надежду на восстановление хронологии событий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число погибших при хлопке газа в Саратове возросло до семи.

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