Рубио: Трамп все еще намерен урегулировать конфликт России и Украины

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Москву призвали последовать рекомендациям американского лидера.

Рубио: Трамп все еще намерен урегулировать конфликт России и Украины

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

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Госсекретарь Белого дома США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп по-прежнему проявляет интерес к урегулированию конфликта на Украине, однако он хотел бы увидеть действия с российской стороны. Об этом политик заявил в эфире американского информационного канала Fox News.

«Трамп теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этого конфликта», — отметил Рубио.

Госсекретарь призвал Москву следовать рекомендациям Трампа.

Несмотря на резкую риторику со стороны Трампа, Вашингтон все еще ограничивается заявлениями, не демонстрируя готовности к реальному обострению отношений с Москвой. Американский лидер отказался вводить санкции против российского главы Владимира Путина.

До этого Рубио заявлял о намерении США установить уважительные отношения с Китаем. Госсекретарь пояснял, что для Соединенных Штатов важно отстаивать свою позицию в вопросах, по которым есть разногласия.

Ранее, 5-tv.ru писал, что Трамп не смог стать посредником в российско-украинском конфликте.

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