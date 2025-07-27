Мединский: не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей

Не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей. Для некоторых граждан это жизненно важный вопрос, а для других — способ политического пиара. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский отметил, что значительная часть детей, указанных в переданных украинской стороной списках, никогда не находились на территории РФ. Он подчеркнул, что такие случаи вызывают сомнения в добросовестности подхода Киева к этому вопросу.

«Когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — заявил Мединский.

После второго раунда переговоров украинская делегация передала России список из 339 якобы похищенных детей. На пресс-конференции по итогам третьего раунда в Стамбуле Мединский сообщил, что многие из этих детей никогда не были в России. Оказалось, что 50 фамилий в списке и вовсе принадлежат взрослым.

При этом часть детей уже вернулась на Украину, и работа по их возвращению продолжается.

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