Демократы в США требуют копию «книги поздравлений» Эпштейна с рисунком Трампа
Демократы в США требуют копию книги поздравлений Эпштейна с рисунком Трампа
Фото: www.globallookpress.com/Rod Lamkey - CNP
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По данным американских СМИ, глава Белого дома подарил финансисту нарисованную от руки эротическую картинку.
Члены Демократической партии США потребовали от адвокатов наследников обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна копию так называемой «книги поздравлений», в которой, по сообщениям СМИ, содержится пошлое стихотворение и рисунок, предположительно выполненный американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
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С официальным запросом к адвокатам обратились представители Демократической партии, в частности конгрессмены от Калифорнии Ро Ханна и Роберт Гарсия. Они настаивают на передаче копии книги, считая ее важным доказательством в рамках расследования связей высокопоставленных политиков с Эпштейном.
Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Трампом нарисовал от руки эротическую картинку на 50-летие финансиста. Также уточнялось, что глава Белого дома пожелал Эпштейну «чудесных секретов в каждом дне». Сообщалось, что этот подарок был включен в сборник поздравлений финансисту, который был составлен его подругой Гислейн Максвелл.
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