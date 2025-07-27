Демократы в США требуют копию «книги поздравлений» Эпштейна с рисунком Трампа

По данным американских СМИ, глава Белого дома подарил финансисту нарисованную от руки эротическую картинку.

Члены Демократической партии США потребовали от адвокатов наследников обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна копию так называемой «книги поздравлений», в которой, по сообщениям СМИ, содержится пошлое стихотворение и рисунок, предположительно выполненный американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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С официальным запросом к адвокатам обратились представители Демократической партии, в частности конгрессмены от Калифорнии Ро Ханна и Роберт Гарсия. Они настаивают на передаче копии книги, считая ее важным доказательством в рамках расследования связей высокопоставленных политиков с Эпштейном.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Трампом нарисовал от руки эротическую картинку на 50-летие финансиста. Также уточнялось, что глава Белого дома пожелал Эпштейну «чудесных секретов в каждом дне». Сообщалось, что этот подарок был включен в сборник поздравлений финансисту, который был составлен его подругой Гислейн Максвелл.

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