Демократы в США требуют копию «книги поздравлений» Эпштейна с рисунком Трампа

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Демократы в США требуют копию книги поздравлений Эпштейна с рисунком Трампа

Демократы потребовали книгу Эпштейна с рисунком Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Rod Lamkey - CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По данным американских СМИ, глава Белого дома подарил финансисту нарисованную от руки эротическую картинку.

Члены Демократической партии США потребовали от адвокатов наследников обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна копию так называемой «книги поздравлений», в которой, по сообщениям СМИ, содержится пошлое стихотворение и рисунок, предположительно выполненный американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Совместный отдых: опубликованы кадры, подтверждающие давнюю связь Трампа и Эпштейна

С официальным запросом к адвокатам обратились представители Демократической партии, в частности конгрессмены от Калифорнии Ро Ханна и Роберт Гарсия. Они настаивают на передаче копии книги, считая ее важным доказательством в рамках расследования связей высокопоставленных политиков с Эпштейном.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Трампом нарисовал от руки эротическую картинку на 50-летие финансиста. Также уточнялось, что глава Белого дома пожелал Эпштейну «чудесных секретов в каждом дне». Сообщалось, что этот подарок был включен в сборник поздравлений финансисту, который был составлен его подругой Гислейн Максвелл.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из России
9:36
Демократы в США требуют копию «книги поздравлений» Эпштейна с рисунком Трампа
9:19
Инфаркт и инсульт — не приговор. Как снизить риски?
9:05
Следователи изъяли двигатели разбившегося Ан-24 в Амурской области
9:04
В США заявили, что Украине придется принять все условия России на переговорах
8:48
Мединский: не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей

Сейчас читают

Волосы попортились: что стало с Волочковой после Мальдив
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс