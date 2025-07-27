С 28 июля по 3 августа в Московском зоопарке пройдет фестиваль «Неделя панд». Мероприятие приурочено ко дням рождения больших панд Жуи и Диндин — родителей панды Катюши, пишет портал mos.ru.

Праздничные мероприятия пройдут в течение всей недели. Основные торжества состоятся 30 и 31 июля — в дни рождения животных. В эти даты с 12:00 до 16:00 у главного входа гостей будут встречать диджей, аниматоры, танцоры школы-студии «Тодес» и ростовая кукла-медведь.

В рамках программы 30 июля в 13:00 панда Диндин получит праздничный подарок. На следующий день, 31 июля в 16:00, в честь дня рождения Жуи проведут мастер-класс «Еда», на котором посетителям расскажут о рационе панд и приготовят угощение для именинника.

Также 30 и 31 июля с 14:00 до 18:00 возле инфоцентра в детском зоопарке состоятся игровые программы и мастер-классы. Предварительная регистрация обязательна.

С 28 июля по 3 августа ежедневно с 12:00 до 14:00 на круге катания пройдут творческие занятия, а с 13:00 до 13:30 (кроме 31 июля) у павильона «Фауна Китая» — встречи с сотрудником зоопарка, работающим с пандами.

С 28 по 31 июля с 14:00 до 16:00 на той же площадке организуют игры на тему медведей: участников ждут задания в лабиринте и вопросы о жизни панд в природе. А с 1 по 3 августа с 13:00 до 15:00 в инфоцентре пройдут подвижные игры и викторины.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но требуется регистрация и наличие входного билета в зоопарк.

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