Сборная России по синхронному плаванию привезла восемь медалей из Сингапура

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Три из них — высшей пробы.

Фото, видео: FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Праздничная атмосфера царила в московском аэропорту Шереметьево, куда из Сингапура вернулась российская сборная по синхронному плаванию.

Домой с чемпионата мира они привезли восемь медалей, три из них — высшей пробы. Все золотые принадлежат Александру Мальцеву, который благодаря своим победам на соревнованиях стал уже семикратным чемпионом.

«Было очень сложно и ответственно, потому что за эти шесть лет, пока мы отсутствовали, поменялись правила, поменялся вид спорта кардинально. Мы не знали всех тонкостей, мы работали по максимуму и очень рады результатам», — поделился он.

По словам тренеров, наша сборная, даже несмотря на долгий перерыв, громко заявила о себе. Соперники не ожидали, что россияне настолько хорошо смогут выступить на чемпионате мира. Но благодаря мастерству, изнурительным тренировкам и стремлению к победе наши синхронисты показали первоклассные результаты.

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